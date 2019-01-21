Şişmanlatmayan şeker bulundu

Şeker konusundaki şikayetlerimizin başını çeken sebep, kilo yapması. Alüloz, bilim dünyasında adı yeni yeni bahsedilmeye başlanan bir şeker türü ve bu mazereti yok edebilir.
Alüloz nedir? Almanya'daki araştırmacılar tarafından ucuz ve kolay bir şekilde üretilmesi için bir yol bulunduğu açıklanan şeker. Vücut bu maddeyi tutmadığından, kiloya neden olmadığı ve şekerin yüzde 70’ine eşdeğer bir lezzetin söz konusu olduğu söyleniyor.
sonuçlar, d-alüloz grubundaki deneklerin, kontrol deneklerine göre enerji için daha fazla yağ okside ettiğini, kontrol deneklerinin ise daha fazla karbonhidratı oksitlediğini göstermiştir. d-alüloz grubunda insülin, total kolesterol ve trigliserit düzeyleri değişmeden kalmıştır.
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