Şişli'de vale ciple telefon bayisine böyle daldı

Olay, saat 21.50 sıralarında Teşvikiye Mahallesi Güzel Bahçe Sokak 19A numarada meydana geldi. İddialara göre, soyadını vermek istemeyen Nuran adlı kadın ve yanındakiler, özel bir hastanede tedavi gören bir akrabalarını ziyarete geldi.

Nuran adlı kadın, hastaneye girerken, sokağa park ettiği lüks cipi otoparka çekmesi için anahtarı valeye teslim etti. İsmi henüz belirlenemeyen vale, seyir halindeyken, epilepsi krizi geçirdi. Kontrolden çıkan cip önce kaldırımdaki demir dubaya ardından da bir ağaca çarptı. Yolda zikzak çizerek ilerleyen cip, bu kez de karşı kaldırıma çıktıktan sonra cep telefonu bayisinden içeri girdi.

Bayi sahibi Aslı Özcan, o sırada, sokağa kaçan kedisini aramak için dışarı çıktığı için olası bir ölümden kurtulurken, vale hafif şekilde yaralandı. Gürültüyü duyarak evlerinden çıkan sokak sakinlerinin yardımıyla cipten çıkan vale, aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan örüntülerde cipin ilk önce kaldırıma çıkarak demir dubalara çarptığı ardından da cep telefonu dükkanına girdiği görülüyor. Kazanın ardından ise çevredeki vatandaşların da yardım etmek için koşarak olay yerine gittiği kameraya yansıyor.