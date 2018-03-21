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Şişli'de neler oluyor? Hayri İnönü'ye yardımcı şoku

Şişli'de neler oluyor? Hayri İnönü'ye yardımcı şoku

İçişleri Bakanlığı Müfettişleri Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yaptığı birçok atamanın usulsüz olduğunu belirledi. Bunun üzerine başkan yardımcısı olan iki ismin imza yetkileri alındı. Hayri İnönü acil bir toplantı düzenledi ve yeni görevlendirmeler yaptı.

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Eklenme Tarihi: 21-03-2018 12:11 - Güncelleme: 21-03-2018 12:11

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Baş Müfettişleri’nin 3.5 aydır yaptıkları incelemeler neticesinde, Şişli Belediyesi’nde iki Başkan Yardımcısı’nın imza atma yetkileri ellerinden alındı. İmza yetkisi elinden alınan isimler Başkan Yardımcıları Mehrali Seçme ile Uğur Gazi Yorgun oldu.

Uğur Gazi Yorgun, Şişli Belediyesi'nde hem Özel Kalem Müdürü hem Dış İlişkiler Müdürü hem de bu müdürlüklerin bağlı olduğu başkan yardımcısıydı. Asaleten başkan yardımcısı olan Uğur Gazi Yorgun usulsüz şekilde müdürlüklere de vekalet ediyordu.

Bu tespitler Şişli Belediye Başkanlığı'na resmi yazışma ile bildirilince Hayri İnönü acil bir toplantı yaptı. Toplantıya Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri’nin yanı sıra ayrıca CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, CHP Şişli İlçe Başkanı Veli Çelik ve geçen hafta başkan yardımcısı Asım Kantoğlu’nun görevden alınma sebeplerinden biri olarak gösterilen Grup Başkan Vekili Selahattin Engez katıldı. Hayri İnönü toplantıda yeni görevlendirmeler yaptı.

SELAHATTİN ENGEZ İDDİALARI : Şişli Belediyesi'nde okların döndüğü isimlerden biri Selahattin Engez oldu. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin CHP Şişli Meclis Grup Başkanıolan Engez’in mal varlığıyla ilgili incelemede olduğu söyleniyor. Engez’in üç buçuk sene içinde, Şişli’de 25 daire aldığı ve bu dairelerin toplam bedelinin 15 milyon lira olduğu iddiaları vardı.

Şişli'de yeni görevlendirme şu şekilde oldu;

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