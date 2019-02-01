Şişli'de Mustafa Sarıgül'ün karşısına sürpriz isim 'hacı kızıyım' demişti

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Şişli CHP ile DSP arasında kıran kırana bir seçim yarışına sahne olacak. DSP'den Şişli adayı olan Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'nin kimin çıkaracağı merak konusuydu. Parti kulislerinde konuşulan ismi CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova böyle aktardı:

SARIGÜL'ÜN KARŞISINA YASEMİN ÖNEY CANKURTARAN

Şişli'de Sarıgül realitesi var. Bu açıkca ifade ediliyor. Yeni bir formül arayışının gündemde olduğu da belirtiliyor. Şişli için kulislerde yeni bir isim dillendirilmeye başlandı. Yasemin Öney Cankurtaran'ın ismi öne çıkmaya başladı. CHP, Sarıgül'ün karşısında Şişli'de bir kadın adayla yarışa girebilir.

DSP'YE KATILIMLAR

Kırıcı etkisi olmaz ifadesi kullanılıyor. CHP ve diğer muhalefet partilerinden aday gösterilmeyenlerin merkezi haline geldi. Bu durum yerelde muhalefetin güçlenmesini isteyen anlayışın işine bu durum gelmez. DSP'ye geçenlerin kişiliklerinden bağımsız olarak bu tespitin yapıldığı belirtiliyor. Aksi durum kazandırma değil kaybettirme olur deniyor. Şişli özelinde de, "Ne Şişli eski Şişli ne Sarıgül eski Sarıgül" ifadesi kullanıldı. Siyaset iklimi tamamen değişti yerelde ittifaklarla ilk kez seçime gidildiğinin altı çizildi. Seçmenin neticede kazanacak bloğa yöneleceği vurgulandı.

KAFTANCIOĞLU KRİZİ AŞILDI MI?

O konu şu an kapandı. Aslında istifa şeklinin rahatsızlık yarattığı genel başkanın sonrasında istifasını istemeyi düşündüğü iddiaları reddedilmiyor ama bugünler geçtikten sonra herşey değerlendirilir. Denerek meselenin seçim sonrasına ertelendiği mesajı veriliyor."

Adı Şişli Belediye Başkan adaylığı için geçen Yasemin Öney Cankurtaran, merak konusu oldu. Yasemin Öney Cankurtaran kimdir aslen nereli evli mi soruları soruluyor. Yasemin Öney Cankurtaran yakın döneme kadar CHP Genel Başkan yardımcısı ve Parti Meclisi üyesiydi.

YASEMİN ÖNEY CANKURTARAN KİMDİR?

Yasemin Öney Cankurtaran, 1970 yılında Ankara‘da göçmen bir ailenin kızı olarak doğmuştur. Babası ateşe olması nedeniyle çocukluğunda dört ayrı ülke, sekiz farklı şehir ve 13 farklı okul değiştirdi. En son Diyarbakır Lisesi’nden mezun olup Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini birincilikle kazanmıştır. Çok iyi bir sermaye piyasası uzmanı olan Yasemin Öney Cankurtaran, Terörle mücadele ve siyasi politikalarda algı yönetimi, terörün kaynakları, dinler tarihi üzerine yüksek lisans yapmıştır. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde özel öğrenci kontenjanından 4 yıl dinler tarihi okudu ve Etnik Kimlik dersi aldı. Yüksek lisans eğitimini ODTÜ Ekonomi bölümü ve Marmara Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri’nde yaptı. ODTÜ, Marmara, Galatasaray, Bahçeşehir ve Berkeley Üniversitelerinde ekonomi, bilişim ve teknoloji sistemleri, dinler tarihi, siyaset bilimi gibi değişik formasyonlar üzerine çalıştı.

Değişik kurumlar tarafından birkaç kez ‘Yılın İş Kadını’ ve ‘Yılın Akademisyeni’ olarak ödül alan Yasemin Öney Cankurtaran’ın ‘Kadın ve Siyaset, Kimlik Üzerine Siyaset’, ‘Özelleştirme Yöntemleri’, ‘Kamu-Özel Sektör İşbirliği Modelleri’, ‘Din ve Siyaset’, ‘Çağdaş Yönetim Sistemlerinde Sosyal Politikalar’, ‘Sosyal Demokrat Sözlüğü’, ‘Terörle Mücadele, Sosyal Projeler ve Siyasi Politikalarda Algı Yönetimi’ gibi Siyaset ve Ekonomi üzerine yazdığı tez, kitap ve birçok makalesi bulunmaktadır.

İyi derecede İngilizce bilen Yasemin Öney Cankurtaran, babasının görevinden dolayı Almanya‘da Almanca’yı, Irak‘ta Arapça’yı, İsrail‘de İbranice’yi öğrendi. Liseyi, Diyarbakır‘da okudu, orada da az da olsa Kürtçe’yi öğrendi.

Evli ve 2004 doğumlu bir kız çocuk annesi olan Yasemin Öney Cankurtaran İstanbul’da ikamet etmektedir. Yasemin Öney Cankurtaran’ın eşi Karadenizlidir.

ABDÜLLATİF ŞENER'İN KURDUĞU PARTİNİN KURUCU ÜYESİYDİ

Yasemin Öney Cankurtaran, siyasete Abdüllatif Şener‘in kurduğu Türkiye Partisi‘nde kurucu üye olarak başlamıştır. 2011 yılında CHP‘den İstanbul 2. Bölge 17. sıra milletvekili adayı oldu. 2012-2014 yılları arası CHP İstanbul İl Başkanlığı Danışmanı oldu. 2014 yılında CHP Parti Meclisi üyesi seçildi. 2016 yılında tekrar CHP Parti Meclisi üyesi seçildi.

CHP'nin 2019 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan aday adayları arasında ismi konuyulan Yasemin Öney Cankurtaran, 2016'da Habertürk'e verdiği röportajda kendini "Göçmen bir ailenin kızıyım, eşim Karadenizli. Tipik bir Türkiyeliyim. Hacı kızıyım" cümleleriyle anlatmıştı. İşte o röportajdan bazı bölümler:



"TİPİK TÜRKİYELİYİM"

Göçmen bir ailenin kızıyım, eşim Karadenizli. Tipik bir Türkiyeliyim. 8 şehir, 13 okuldan sonra Diyarbakır Lisesi’nden mezun oldum. AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne Türkiye birincisi olarak girdim. Çok iyi bir sermaye piyasası uzmanıyım. Terörle mücadele ve siyasi politikalarda algı yönetimi, terörün kaynakları, dinler tarihi üzerine yüksek lisans yaptım.



"ALMANCA, ARAPÇA, İBRANİCE ÖĞRENDİM"

Babamın görevinden dolayı Almanya’da Almanca’yı, Irak’ta Arapça’yı, İsrail’de İbranice’yi öğrendim. Liseyi, Diyarbakır’da okudum, orada da az da olsa Kürtçe’i öğrendim. Kürtçe’yi iyi konuşamam ama söyleneni anlarım.

"HACI KIZIYIM"

Hacı kızıyım. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde özel öğrenci kontenjanından 4 yıl dinler tarihi okudum. Çok güzel Kuran-ı Kerim okurum. Bunun yanında son derece Batılı, Atatürkçü bir insanım. Çok iyi İngilizce de konuşurum. Kısaca eğitimli bir Anadolu kadınıyım. Bugün CHP’yi temsilen halkımızın önündeyim, emrindeyim.