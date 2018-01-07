Şişli’de kaza geçiren motosikletli acı içinde kıvrandı

Kaza, önceki gün saat 10.30 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir restoranda çalışan motosikletli kurye, sipariş götürdüğü esnada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, refüje çarptıktan sonra sürücüsüyle beraber yola savruldu. Kaza sonucu motosikletli kurye yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

ACI İÇERİSİNDE KIVRANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Acı içerisinde kıvranan yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı gören Murat Dalçiçek, “Ben de siparişçiyim, arkadaş da siparişçi. Ben yoldan gelirken hafiften yağmur yağdığı için hafif frene dokununca yere düştü. Sağ kolunda sıkıntı vardı” dedi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.