Şişli'de kavga: Ortalık savaş alanına döndü

Şişli'de 2 grup cadde ortasında birbirine girdi. Kameralara yansıyan kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Caddenin savaş alanına döndüğü kavga kameraya da yansıdı.

Olay Şişli Halaskargazi Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre ara sokakta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

4 KİŞİ YARALANDI

Sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi başına aldığı darbeler nedeniyle yaralandı. Yaşanan arbedede bir taksi ise hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Bölgeye gelen polisler olay yerini güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Yaralananlar ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

TAŞ VE SPOLI KAVGA KAMERAYA YANSIMIŞ

Öte yandan kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ellerinde taş ve sopa olan grup ara sokaktan çıkarak yolun karşısına geçtiği ve o sırada vatandaşların da etrafa kaçıştığı yansıyor.

TAKSİ ŞOFÖRÜ KAVGANIN ORTASINDA KALDI

Taksisiyle yoldan geçerken biranda kavganın ortasında kalan taksi şoförü Ertan Aktürk, "Ben araçtaydım. Araçta hamile müşterim vardı. Biranda kavganın ortasında kaldık. Ellerinde taş ve sopa olan bir grup arabama saldırmaya başladı. Hamile kadın fenalaştı onu da hastaneye götürdüm" dedi.