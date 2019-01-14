Şişli’de dev asayiş uygulaması: 50 gözaltı

Şişli’de geçtiğimiz sene yapılan asayiş uygulamalarıyla usulsüzlüklere göz açtırmayan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yeni yılda da baskın ve denetimlere hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda dün saat 00.00’dan itibaren ilçe genelinde çok sayıda polisle dev bir asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında Harbiye’de 2 gece kulübüne şok baskın düzenleyen ekipler, ilk olarak kapıda “bodyguard” görevi yapan 2 şahsın üst aramalarını gerçekleştirdi. Şahısların üst aramalarında 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ekipler ardından gece kulübüne girerek denetim gerçekleştirdi. Denetimde konsomatrislik yaptığı belirlenen 11’i Ukrayna uyruklu olmak üzere 35 kadın gözaltına aldı. Kulüpteki kişilerin de Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasını yapan polis ekipleri, ilçe genelinde toplamda 12 gece kulübüne 420 bin lira para cezası kesti. Kulüpte gözaltına alınan kadınlar, Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından bulaşıcı hastalık tespitinin yapılması için sevk edildiği hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Ayrıca saat 22.00'den sonra alkol satışı yapan bir tekel bayine, kumar oynatıldığı tespit edilen bir kafeteryaya da idari işlem yapıldı.