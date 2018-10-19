Şişli'de büyük panik! Ürkütücü bir ses geldi kendilerini dışarıya zor attılar

ŞİŞLİ'de 8 katlı bir binanın giriş katındaki bakkalda bir kolonda çatlak meydana gelince çökme tehlikesi bulunan bina ile çevresindeki 3 bina boşaltıldı. Olay sırasında büyük bir ses duyduklarını belirten bina sakinleri panik yaşadı.

İSTANBUL Şişli'de gece yarısı büyük panik yaşandı. 8 katlı apartmanın giriş katındaki bakkal dükkânının kolonları gece yarısı büyük bir gürültüyle çatladı. Bu sırada ürkütücü bir ses duyuldu. Ses duyan bina sakinleri panikle kendilerini sokağa atarak itfaiye ve zabıta ekiplerini aradılar. Bina sakinleri o anları, "Ürkütücü bir ses geldi, kolonlar çatladı. Bir an panikle dışarı çıktık, bakkalı boşalttık" diye anlattı. Twitter

Facebook

Google Plus

1 13

Olay, Feriköy Mahallesi Beyzade Sokak'ta bulunan 8 katlı apartmanın giriş katındaki bakkalda dükkânında gece yarısı meydana geldi. Bir kolonda çatlak meydana gelmesi üzerine büyük bir ses duyuldu. Ses duyan bina sakinleri panikle dışarıya çıkarak durumu itfaiye ve zabıta ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen zabıta ekipleri tedbir amaçlı olarak zemin katında çatlak oluşan binayı ve çevredeki 3 binayı tahliye etti. Twitter

Facebook

Google Plus

2 13

Öte yandan İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nden de uzman ekipler gelerek binada incelemelerde bulundu. Ekipler, apartman sakinlerine geceyi binada geçirmelerinin riskli olduğunu söyledi. İBB ekipleri, sabah saatlerinde çatlağın meydana geldiği binayla ilgili çalışmalara devam edecek. Twitter

Facebook

Google Plus

3 13