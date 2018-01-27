Şişli cinayetinin gizemi çözüldü

Ayrılmak istediği sevgilisinin karşı çıkması üzerine elini kana bulayan Janet Xonelidze’nin cinayetin ardından kafasına ateş ederek intihar ettiği açıklandı. Tekstil işiyle uğraşırken iflas eden Orhan Atıç’ın bir süredir Beyoğlu’nda bir kahvede çalıştığı bildirildi.

Atıç (51), önceki gün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte alkol aldı. Arkadaşlarının yanından “Alacağımı istemeye gideceğim” diyerek ayrılan Orhan Atıç, Şişli, İnönü Mahallesi Babil Sokak 78 numaralı binanın giriş katında yaşayan sevgilisi Janet Xonelidze’nin (50) evine gitti. Birlikte yemek yiyen çift arasında bir süre sonra ayrılık konusunda tartışma çıktı.

Gürcü uyruklu Xonelidze, ayrılmak istediği Orhan Atıç’ın kendisini bırakmak istememesi üzerine çıkan tartışma sırasında silahını alıp yedi el ateş etti. Atıç kanlar içinde yere yığılırken tabancasında kalan son mermiyi kafasına sıkan Xonelidze canına kıydı.

'ALACAĞINI İSTEMEYE GİTMİŞTİ'

Ancak Orhan Atıç’ın yakınları aralarındaki ilişkinin doğru olmadığını öne sürdü. Adli Tıp Kurumu’na kardeşinin cenazesini almaya gelen Servet Atıç, “Kardeşimin iki çocuğu var. Ailesi Batman’da yaşıyor. İstanbul’da bir süre tekstil işiyle uğraştı. Sonra işlerini batırdı. Beyoğlu’nda kahvehanede çaycılık yapıyordu. Birkaç yere toplam 5-10 bin lira borcu vardı. Bu kadından da üç bin lira alacağı vardı. Alacağını istemeye gidecekti” dedi.

Hayatını kaybeden Orhan Atıç’ın yakın arkadaşı Şeref Tekin ise “Olay öncesi birlikte oturuyorduk. Şarap içiyordu. O kadınla bir süre arkadaşlık yaptı. Kadına iki tane de telefon hediye almıştı. Birkaç yere borcu vardı. ‘Kadından üç bin lira alacağım var. Gidip isteyeceğim’ dedi. Sonra balık alıp kadının evine gitti” dedi. Orhan Atıç’ın cenazesi ailesi tarafından alınıp defnedilmek üzere memleketi Batman’a götürüldü. Evinde kedi ve köpek besleyen Janet Xonelidze’nin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu’nda inceleniyor.

KÖPEKLERİ BÜYÜTÜP SATIYORMUŞ

Janet Xonelidze’nin kızı Tamura Xonelidze ve yakınları dün cinayetin işlendiği eve geldi. Sevgilisini öldürdükten sonra intihar eden Xonelidze’nin yakını Vilademir Atasever, borç iddialarını kabul etmedi. Atasever yaptığı açıklamada “Orhan Atıç sık sık eve gidip geliyordu. Aralarında para alışverişi yoktu. Arada sırada tartışıyorlardı. Teyzem Janet evinde Gürcistan’dan getirdiği köpekleri besliyordu. 13 tane köpeği vardı. Bu köpekleri büyütüp satıyordu. Teyzemin cenazesini Gürcistan’a göndereceğiz” dedi.

