Şişli adayı çekildi Ataşehir şaşırttı CHP İstanbul ilçe adaylarına bakın!

CHP'nin uzun süredir merak edilen İstanbul adayları belli oldu. CHP'nin Şişli adayı yine belli olmazken 30 ilçenin başkan adayı kesinleşti. CHP PM'de 18 saatlik toplantının ardından açıklanan isimlerin bazıları şaşırtıcı oldu. Kılıçdaroğlu'nun tercih ettiği isimler arasında 'devlet sırrını ifşa etmekten' ceza almış Erdem Gül ve 'yolsuzluk' iddiaları sebebiyle görevden alınan Ataşehir belediye başkanı dikkat çekti.

İstanbul'da 5 CHP belediyesinde mevcut başkanlar koltuklarını korurken 5'inde yeni adaylar tercih edildi. Canan Kaftancıoğlu'nun istifa etmesine neden olduğu iddia edilen Bülent Kerimoğlu da tekrar Bakırköy Belediye Başkan adayı oldu.

Kadıköy belediye başkan adayı

CHP'nin en rahat belediye başkanlığı kazandığı yerlerden biri Kadıköy. Mevcut Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, koltuğunu koruyamadı. Yerine Kadıköy başkan adayı olarak Şerdil Dara Odabaşı tercih edildi.

Kartal Belediye Başkanı olan Altınok Öz'ün yerine ise Gökhan Yüksel aday gösterildi. Avcılar Belediye Başkanı Hanay Handan Toprak Benli'nin yerine ise Turan Hançerli aday gösterildi.

Ataşehir şaşırttı

Ataşehir Belediye Başkan adayı yeniden Battal İlgezdi oldu. Battal İlgezdi'ye, İçişleri Bakanlığı tarafından başkanlık görevinden el çektirilmişti. İlgezdi MYK’da oluşturulan listede yer almazken PM toplantısı sonucunda Ataşehir adayı yapıldı.



Battal İlgezdi neyle suçlanmıştı? : Battal İlgezdi hakkında 2017 yılında helikopter pisti davası açılmıştı.İlgizde ile altı belediye çalışanı, yeşil alana mevzuata aykırı olarak helikopter pisti yaptırıp, pisti Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun kullanımına sunmakla itham edilmişti. İlgezdi ve ekibi 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davadan beraat etmişti.

Adalar adayı MİT tırlarından tutukluydu

CHP'nin belirlediği başkan adayları listesinde en dikkat çekeni Adalar dikkat çekici oldu. Erdem Gül, MİT Tırları haberi dolayısıyla 26 Kasım 2015 tarihinde dönemin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile birlikte tutuklanmıştı. 92 gün sonra serbest bırakılan Erdem Gül, Cumhuriyet Gazetesi Ankara sorumlusuydu. Devletin gizli belgeleri açıklamak suçundan 5 yıl hapis cezası alan Erdem Gül, aslen Giresunlu.

Şişli adayı çekildi

CHP Şişli belediye başkan adaylığı için PM'ye gönderilen listede yer alan Fidan Aslan Eroğlu son dakikada adaylıktan çekildi. Şişli için partide çok büyük bir kapışma olduğu biliniyor. Mustafa Sarıgül aday olamayınca partiden istifa edip DSP'nin adayı olmuştu. Mevcut Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü de genel merkez tarafından aday yapılmamıştı.



Beşiktaş adayı

CHP Beşiktaş adaylığı için Rıza Akpolat'ın ismi 29 oya karşı 31 oyla kabul edildi. Mevcut Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar yolsuzluk iddiaları sebebiyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.

Üsküdar için yeni isim

CHP'nin varlık göstermekte zorlandığı Üsküdar'da bu yıl Ahmet Kılıç yarışacak. CHP'de MYK'da görüşülerek Parti Meclisi'ne gönderilen Ahmet Kılıç, 38 kabul 20 ret ve 2 çekimser oyla kabul edildi.



Yeniden aday yapılan başkanlar

CHP'nin İstanbul'daki mevcut belediye başkanları içinde bazı isimler koltuklarını korudu. Bu isimler şunlar oldu:

Bakırköy : Bülent Kerimoğlu

Ataşehir : Battal İlgezdi

Büyükçekmece : Hasan Akgün

Çatalca : Cem Kara

Sarıyer : Şükrü Genç

Üsküdar belediye başkan adayı ile birlikte İstanbul ilçelerinde ismi kesinleşen adaylar şunlar:



CHP'nin yeni belirlenen belediye başkan adayları tam listesine aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşilirsiniz.



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