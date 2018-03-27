'Şişko' diye aşağılanmıştı! Hırs yaptı zayıfladı intikamı acı oldu

65,25 kilo kaybetmeden evvel serseriler tarafından "şişman kız" olarak etiketlenen bir öğrenci, kilo verdikten onunla dalga geçen bu serserileri reddederek nasıl büyük bir başarı elde ettiğini anlattı. 23 yaşındaki Emma Pope Texas'ta yaşıyor ve kilosu yüzünden acımasızca aşağılandı. Hatta bir keresinde bir voleybol maçında seyircilerin "poponu sahneden çek" sloganlarını duymak zorunda kaldı.

Emma 17 yaşında kilo vermeye başladı, günlük pizza alışkanlığını bir kenara bıraktı ve bir yıl içerisinde 18 kilo verdi. Emma, "Bana söylediklerinden ötürü benden özür dilemek için mesaj atan bir sürü erkek vardı. Beni bu şekilde görmeleri gerçekten çok büyük bir şok etkisi yarattı. Kız arkadaşlarımdan da birçok özür mesajı alıyorum. Aralarında bana diyet programımı soranlar, benden tavsiye isteyenler de var." dedi.