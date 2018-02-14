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Sisi-Tillerson görüşmesinde dikkat çeken detay

Sisi-Tillerson görüşmesinde dikkat çeken detay

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, bacak bacak üstüne atan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson karşısında ellerini bacaklarının arasında toplayıp saygıda kusur etmedi.

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Eklenme Tarihi: 14-02-2018 14:54 - Güncelleme: 14-02-2018 14:54

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, resmi temaslar kapsamında Mısır'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Beraberindeki heyetle, ülkenin yönetimini kanlı bir darbeyle ele alan Mısır CumhurbaşkanıSisi'yle bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, iki ülke arasındaki ilişkilere dikkat çekti.

AMERİKA'NIN İSTEDİĞİ POZ

Görüşmenin ilk anlarında çekilen fotoğraflarda, Rex Tillerson'ın rahatlığı, Sisi'nin ise ezikliği objektiflere yansıdı.

Amerikalı komutan arkasına yaslanıp bacak bacak üstüne atarken; Sisi, ellerini bacaklarının arasında toplayıp dik bir şekilde oturdu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • tamer gül 14 Şubat 2018 15:41 mısır devlet başkanı tillerson ile emir eri sisi değil mi onlar

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