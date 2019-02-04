Şişen cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

Olay, Danişmend Gazi Bulvarı üzerindeki bir cep telefonu tamiri yapan işyerinde meydana geldi.

Cep telefonunun bataryası şişen müşteri, telefonun bataryasını değiştirmek için cep telefonu tamircisi Cafer Koldan'a getirdi. Tamirci, tezgahın üzerine konulan telefonu eline alıp bataryayı çıkartmak isterken bir anda patlayarak alev aldı. Telefon tamircisi Koldan, alev alan bataryayı saniyeler içinden elinden yere doğru fırlattı. Bataryanın patlaması ve yaşanan panik anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bataryanın alev alıp patlaması sonucu parmakları yanan telefon tamircisi Cafer Koldan,"Müşterimiz bataryanın şişmesiyle geldi. Bataryanın değiştirilmesini istedi, bataryanın kapağını söktüm, kapağını aldım, bataryaya müdahale ederken elimde bir anda alev aldı ve patladı. Ani bir refleksle bataryayı kaldırıp attım elim yandı iki parmağımda yanık var." dedi.

İnsanların bataryalarına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Koldan,"Herkes bataryalarının şarj sürelerine dikkat etsin, şişen bataryalarını mutlaka değiştirsinler. Vatandaşlarımızın iyiliği için bunu söylüyorum. Ben deneyimli olduğum için şükür büyük bir olay yaşamadım. Ama farklı sonuçlarda olabilirdi. İnsanların dikkat etmesi gerekiyor, çünkü farklı sonuçlar da ortaya çıkabiliyor." diye konuştu.

  • Güncel 04 Şubat 2019 10:08
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