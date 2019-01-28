Sis yüzünden çok sayıda araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Ankara Caddesi'nde sis nedeniyle çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, yaralanan 5 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki kurtarma ve inceleme çalışmaları devam ediyor.
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