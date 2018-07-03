Sırtına tıraş köpüğü sürdü acılardan kurtuldu

Güneş yanıkları mevsimi başladı. Cildiniz güneşe karşı çok hassas bir yapıda ise sizler için özel olarak hazırladığımız yöntemi tercih edebilirsiniz. İşte uzmanların da önerdiği güneş yanığına karşı kesin çözüm…

Sırtına tıraş köpüğü sürdü acılardan kurtuldu

Yaz aylarını çok sevsek de en büyük problemlerinizden birisi güneş yanıkları olabilir. Güneş yanıklarına karşı kesin bir çözüm arıyorsanız yazımıza göz atmadan geçmeyin. Cindie Allen Stewart tarafından keşfedilen ve doktorlar tarafından onaylanan bu yöntem nedir, gelin birlikte göz atalım.

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Sırtına tıraş köpüğü sürdü acılardan kurtuldu

Güneş yanığına özel yöntem Gerekli malzemeler: -Mentollü tıraş köpüğü ya da ferah bir tıraş jeli. Nasıl hazırlanır? Güneşlendikten sonra tıraş köpüğünü vücudunuza sürün. Tıraş köpüğünü yarım saat beklettikten sonra ılık su ile durulayın.

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Sırtına tıraş köpüğü sürdü acılardan kurtuldu

Dermatologlar onaylıyor Dermatologlar tarafından da onaylanan bu yöntem, köpüğün içinde bol miktarda Hindistan cevizi ve kakao yağı barındırması nedeniyle nemlendirici özelliği ile dikkat çekiyor.

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Sırtına tıraş köpüğü sürdü acılardan kurtuldu

Yaz aylarını çok sevsek de en büyük problemlerinizden birisi güneş yanıkları olabilir. Güneş yanıklarına karşı kesin bir çözüm arıyorsanız yazımıza göz atmadan geçmeyin. Cindie Allen Stewart tarafından keşfedilen ve doktorlar tarafından onaylanan bu yöntem nedir, gelin birlikte göz atalım.

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