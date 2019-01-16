Sırtına soba bağladı hergün böyle çalışıyor! Üstelik soba yanıyor

ADANA'da yaşayan ve geçimini sokakta yemek satarak sağlayan Osman Aslan sıradışı 'ısınma' yöntemiyle gören herkesi şaşkına çeviriyor.

Sırtına soba bağladı hergün böyle çalışıyor! Üstelik soba yanıyor

ADANA'daki Merkez Otogar'da haşlanmış nohut satarak geçimini sağlayan Osman Aslan (55), soğuk kış günlerinde sırtına bağladığı tenekeden küçük odun sobasını yakarak ısınmaya çalışıyor. Onu görenler sobadan sırtının nasıl yanmadığını merak ederken, Osman Arslan sıcak bir sırta sahip olmanın keyfini sürüyor.

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Sırtına soba bağladı hergün böyle çalışıyor! Üstelik soba yanıyor

Daha önce kendisini dolandırdığını iddia ettiği bir kişinin kimlik fotoğrafını kamyonetinin üzerine, 'Bu şahıs beni dolandırdı' yazısıyla pankart yapıp, kentte dolaşan ve haberlere konu olan Osman Aslan, şimdilerde haşlanmış nohut satarak geçimini sağladığı Merkez Otogar'da, soğuk kış günlerinde sırtına bağladığı sobayla dikkat çekiyor. Kansızlık hastalığı nedeniyle sürekli üşüdüğünü belirten Aslan, "Adana, Çukurova yanıyor diyorlardı. Bu soğuğu ispat etmek için bu yola başvurdum" dedi.

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Sırtına soba bağladı hergün böyle çalışıyor! Üstelik soba yanıyor

​Sırtında bağladığı sobaya odun parçaları ve kağıt atıp yakan, bu şekilde otogarı dolaşan Aslan, vatandaşların ilgisinden memnun olduğunu söyledi. Görenler Aslan'ı hayretler içerisinde izlerken, bazıları ise ısınmak için ellerini sobaya uzatıyor. Aslan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı sobalı fotoğraf paylaşımları da çok sayıda beğeni aldı.

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Sırtına soba bağladı hergün böyle çalışıyor! Üstelik soba yanıyor

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