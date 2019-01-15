Sırtına odun sobasını bağlayıp otogarda gezdi!

Geçtiğimiz aylarda kendisini dolandırdığını iddia ettiği M.K.’nin kimlik fotoğrafını kamyonetinin üzerine asıp "Bu şahıs beni dolandırdı" yazısıyla pankart yaptıran ve yaptığı bu pankart ile kentte dolaşan Osman Aslan (55), bu kez sırtına odun sobası bağlayarak insanları şaşırttı.

Aslan, tenekeden yapılma küçük odun sobasını sırtına bağlayıp Merkez Otogar içerisinde gezmeye başladı.

Otogardaki yolcuların sorularını yanıtlayan Aslan, ”Adana, Çukurova yanıyor diyorlardı ya, ne yanması Adana donuyor, donuyor” diye cevap verdiği öğrenildi.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğraf kısa sürede büyük beğeni topladı.