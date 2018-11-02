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Sırt ağrısı nasıl geçer?

Sırt ağrısı nasıl geçer?

Sırt ağrısı nasıl geçer? Siz de sırt ağrılarından şikayetçiyseniz ve iyileşme yollarını arıyorsanız elmaelma.com'un önerileri sizi rahatlatabilir.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 00:01 - Güncelleme: 02-11-2018 00:01

Sırt ağrısı nasıl geçer? Hareketsiz bir yaşam sürmenin bir sonucu olan ya da masa başı çalışmaktan kaynaklanan sırt ağrılarınızdan kurtulmak istiyorsanız, evde uygulayacağınız birkaç basit yöntemle bu ağrılarınızdan kısa süre içerisinde kurtulabilirsiniz. elmaelma.com'un haberine göre, sırt ağrılarınız eğer kronik bir ağrı değilse, size vereceğimiz yöntemlerle kısa süre içerisinde bu ağrılardan kurtulacaksınız!

HAREKETSİZLİK SIRT AĞRISINA NEDEN OLUYOR 

Hareketsizlik ve masa başı çalışmak genel olarak sırt ağrılarının nedeni arasında yer almaktadır. Bu ağrılar genellikle, hafif ağrılar şeklinde olabilir. bunun yanı sıra  yanma, uyuşma, boyun tutulması, bel ve kalçalara kadar yayınlan sızı şeklinde görülebilir. 

SIRT AĞRILARININ BİRÇOK NEDENİ BULUNMAKTADIR

Sırt ağrılarının nedeni çeşitli faktörlere dayanmaktadır. Bunlar; Hareketsizlik ve masa başında çalışma, ani hareket etme, soğuk algınlığı ve kas spazmı geçirme, ağır yük kaldırmak, duygusal stres,fazla kilolar, yanlış pozisyonda oturma,soğuğa maruz kalma, kalp hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, kemik erimesi, böbrek enfeksiyon, sırt bölgesindeki fıtıklar, hamilelik, ağır sırt çantaları taşımak gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır.

KRONİKSE MUTLAKA DOKTORA BAŞVURUN!

Kronik bir sırt ağrınız varsa, yani sırtınız hiç geçmeden sürekli ağrıyorsa mutlaka bir doktora başvurmanızı öneriyoruz. Bunun dışında çok şiddetli olmayan sırt ağrılarınızı evde uygulayacağınız birkaç basit yöntemle tedavi edebilirsiniz. İşte evde uygulayacağınız doğal tedavi yöntemleri!,

SARIMSAK YİYİN

Sarımsak sizi sırt ağrılarınızdan kısa süre içerisinde kurtaracaktır.Her sabah aç karnına 2-3 diş sarımsak yiyerek ya da küçük hap şeklinde doğrayarak çiğnemeden su ile de yutabilirsiniz.

PAPATYA ÇAYI TÜKETİN

Yine sizi sırt ağrılarınızdan kurtaracak bir başka bitki ise papatya çayıdır. Günde 1 bardak papatya çayı içerek vücudunuzdaki genel ağrı, bitkinlik ve yorgunluk hissini atabilirsiniz. 

MAGNEZYUM SÜLFAT

Epsom tuzu olarak bilinen bu tuzun asıl adı magnezyum sülfattır. Epsom tozunun çok geniş kullanım alanları bulunmaktadır. Ama genel olarak sırt ağrılarının tedavisinde kullanılmaktadır. Bu tuz sayesinde strese bağlı bir sırt ağrısı yaşıyorsanız ondan da kurtulacaksınız. Duş aldıktan sonra, bir kovaya banyo sıcaklığında su doldurun ve içine 2 su bardağı epsom tuzu ekleyin ve karıştırarak erimesini sağlayın. Bu suyu ensenizden aşağı yavaş yavaş akıtın. Bunu haftada 2 defa tekrarlayın. Diğer yöntem ise; 2 litre sıcak suyun içine 1 yemek kaşığı epsom tuzu ekleyin ve karıştırın. Bu karışımın içine temiz bir havlu koyun ve sıkarak ağrıyan sırtınıza yerleştirin. Soğudukça bu işlemi tekrarlayın.

ZERDEÇAL

Zerdeçal hindistan mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer almaktadır. Bu bitki vücuttaki iltihaplanma ve ödemin atılmasına yardımcı olmaktadır. İçerisinde mevcut olarak bulunan curcumin, iltihap önleyici bir doğal antioksidandır. 2 yemek kaşığı toz zerdeçal, 1 yemek kaşığı doğal süzme bal ile 2 yemek kaşığı ısınmış sütü karıştırıp bir macun hale getirin. Bu macunu sırt ağrılarınıza 8-10 dakikalık masaj uygulayın. 

SOĞUK KOMPRES UYGULAYIN

Buzluktan çıkaracağınız buz küplerini, temiz bir beze sararak sırt ağrılarınıza kurtulabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken 10-15 dakikadan fazla tutmamak ve ara vererek işlemi gerçekleştirmeniz gerekir. 

BOL MİKTARDA SIVI ALIN 

Yeterli kadar tüketmediğiniz sıvılar vücudun çeşitli yerlerinde ağrılara sebebiyet verebilir. Bunun için en az 8-10 barda su tüketmenizi tavsiye ediyoruz. 

Kaynak: elmaelma.com

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