Sırplar bombayı patlattı! Emina Jahovic Sadettin Saran'dan hamile

Gündeme bir anda düşen olayda Sırp gazetelerinde yazılan iddialara göre Emina Jahovic'in, aşk yaşadığı iş adamı Sadettin Saran'dan 4 aylık hamile olduğu söylendi.

Sırplar bombayı patlattı! Emina Jahovic Sadettin Saran'dan hamile

Magazin gündemini sallayan haber bugün Sırp basınında ortaya çıktı. Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic ile Sadettin Saran beraberliğini yakından takip eden Sırp basını, iki oğlu olan şarkıcının, Saran’dan dört aylık hamile olduğunu iddia etti.

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Sırplar bombayı patlattı! Emina Jahovic Sadettin Saran'dan hamile

Geçtiğimiz ay Sırp şarkıcı Emina Jahovic'in, birlikte olduğu ünlü iş adamı Sadettin Saran’dan şiddet gördüğünü iddia eden Kurir gazetesinden sonra bu kez de ülkenin en çok okunan gazetelerinden Blic, bombayı patlattı. Jahovic'ten, 4 aylık hamile olduğunu yazan gazeteye açıklama geldi.

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Sırplar bombayı patlattı! Emina Jahovic Sadettin Saran'dan hamile

YALANLADI: Sırp şarkıcı gündemi sarsan iddalara yanıt olarak “Hamile değilim ama yeni şarkımın hazırlığındayım” dedi.

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Sırplar bombayı patlattı! Emina Jahovic Sadettin Saran'dan hamile

Temmuz 2018’de “Sadettin Saran’la aşk yaşıyor” haberinin ardından soluğu mahkemede alan Emina Jahovic, birkaç ay sonra ilişkiyi itiraf etmişti.

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