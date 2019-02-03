Sırplar bombayı patlattı! Emina Jahovic Sadettin Saran'dan hamile

Magazin gündemini sallayan haber bugün Sırp basınında ortaya çıktı. Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic ile Sadettin Saran beraberliğini yakından takip eden Sırp basını, iki oğlu olan şarkıcının, Saran’dan dört aylık hamile olduğunu iddia etti.

Geçtiğimiz ay Sırp şarkıcı Emina Jahovic'in, birlikte olduğu ünlü iş adamı Sadettin Saran’dan şiddet gördüğünü iddia eden Kurir gazetesinden sonra bu kez de ülkenin en çok okunan gazetelerinden Blic, bombayı patlattı. Jahovic'ten, 4 aylık hamile olduğunu yazan gazeteye açıklama geldi.