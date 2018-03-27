Sırp temsilciye gözaltı Kosova'yı karıştırdı

Kosova'da Sırplar, hükümete karşı ayaklandı! Sırbistan Hükümeti Kosova Ofis Direktörü Marko Djuric'in, Kosova'da gözaltına alındığını duyurmasıyla birlikte ülkedeki Sırplar, hükümeti protesto etti. Kosova hükümeti ise Marko Djuric'in sınır dışı edildiğini duyurdu.

Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi yasa dışı yollarla Kosova'ya giren Djuric'in Kosova Emniyeti tarafından gözaltına alınmasının ülkenin düzenini koruma, yetkiler ve yasalar çerçevesinde gerçekleştiğini dile getirerek sakin kalınması çağrısında bulundu.

Djuric'in gerekli savcılık ve mahkeme prosedürlerinden geçip emniyet tarafından iki ülke arasındaki sınır noktasına sevk edildiğini belirten Thaçi, "Bu olay, Kosova ile Sırbistan arasındaki iletişime, diyaloga, iyi komşuluk ilişkilerinin normalleşmesi çabalarına ve uzlaşmaya zarar vermemeli." değerlendirmesinde bulundu.

ANLAŞMAYA KARŞI

Kosova Başbakan Yardımcısı Enver Hoxhaj ise sosyal medya üzerinden tepki göstererek, Djuric'in Kosova'ya yasa dışı yollarla girişinin hukuka, anayasaya ve Kosova ile Sırbistan arasında Brüksel'de varılan anlaşmaya karşı olduğunu ifade etti.

PROTESTO EDİLDİ

Şehir merkezinde toplanan Kosovalı Sırplar, Kosova polisi aleyhine slogan attı. Sırplar, eylem düzenleyerek, Marko Djuriç’in gözaltına alınmasını protesto etti.

Djuric'in emniyet yetkilileri tarafından götürüldüğü Sırbistan-Kosova arasındaki Merdare sınır kapısından sınır dışı edildiği açıklandı.