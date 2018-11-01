Şırnak'taki o terörist böyle yakalandı! İşte o anlar...

ŞIRNAK'ta dün düzenlenen terör operasyonunda 2 teröristin öldürülürken bir terörist de sağ olarak yakalanmıştı. Bölücü terör örgütü mensubu "Fedakar Cizir" kod adlı terörist Emrah Nayci'nin yakalanışı, güvenlik güçlerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde ağaçlık bir alanda yakalanan teröristten üzerinde bomba olabileceği ihtimali dolayısıyla kıyafetleri çıkarılması isteniyor. Sözlü uyarının ardından elbisesini çıkaran terörist, kontrolün ardından gözaltına alınıyor.

OPERASYON DÖNÜŞÜ KUTLAMA... Öte yandan Cudi Dağı ve Güçlükonak ilçesinde 10 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlara katılan güvenlik güçleri birliklerine dönüşünde silah arkadaşları tarafından törenle karşılandı. Sıra halinde silah arkadaşlarının arasından geçen askerler, komutanları tarafından tek tek tebrik edildi. Ardından da hep birlikte Özel Harekat Marşı okundu.