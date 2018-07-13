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Şırnak'ta toprağa gömülü bulundu! logoya dikkat

Şırnak'ta toprağa gömülü bulundu! logoya dikkat

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerin kaçarken sakladıkları 16 uzun namlulu silah ele geçirildi. Silah dolu poşetlerdeki Silopi Belediyesi logosu dikkat çekti.

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Eklenme Tarihi: 13-07-2018 15:29 - Güncelleme: 13-07-2018 15:29

Silopi ilçesinde düzenlenen operasyonda toprağa gömülü 16 uzun namlulu silah ele geçirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Silopi'nin Başak Mahallesinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, evin bahçesinde yapılan kazı sonucu toprağa gömülü PKK'lı teröristlere ait 16 kalaşnikof marka silah buldu.

Silopi Belediyesi logosunun bulunduğu poşetlerde ele geçirilen silahları ilçede 2 yıl önce PKK'lı teröristlerin, çukur kazarak, patlayıcı tuzaklayarak saldırılar gerçekleştirdiği dönemde operasyon yapan güvenlik güçlerinden kaçarken sakladıkları sanılıyor.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 13 Temmuz 2018 15:44 Yav he he. Çop poşeyini temizlik işçisinden temin etmek zormu zaten özel şirketler yapmiyormu bu işi. Ama ne haber.

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