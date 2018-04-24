Şırnak'ta patlama! Şehit haberi var

ŞIRNAK 'tan çok acı bir son dakika haber geldi. Şırnak' ta yürütülen operasyonda tuzaklanmış EYP' nin patlaması sonucu 1 asker şehit oldu.
Dün başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Fesli' operasyonunda, merkeze bağlı Soru Tepe mevkiinde, bugün sabah saatlerinde, 1 jandarma asker, önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcının patlaması sonucu yaralandı.
Yaralı asker, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
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