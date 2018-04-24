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Şırnak'ta patlama! Şehit haberi var

Şırnak'ta patlama! Şehit haberi var

ŞIRNAK 'tan son dakika şehit haberi geldi. PKK terör örtügütün yola döşediği EYP'nin patlamasın sonucu bir asker şehit oldu.

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Eklenme Tarihi: 24-04-2018 10:13 - Güncelleme: 24-04-2018 10:13

ŞIRNAK 'tan çok acı bir son dakika haber geldi. Şırnak' ta yürütülen operasyonda tuzaklanmış EYP' nin patlaması sonucu 1 asker şehit oldu. 

Dün başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Fesli' operasyonunda, merkeze bağlı Soru Tepe mevkiinde, bugün sabah saatlerinde, 1 jandarma asker, önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcının patlaması sonucu yaralandı.

Yaralı asker, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Kenan 24 Nisan 2018 11:26 AKP 2002'de iktidara geldiğinde PKK'lı sayısı sınırlı ve binlerle ifade ediliyordu. Eylemler, çatışmalar, Ölümler durmuştu. Bugün ise sayıları on binlerle, eğer Suriye'dekilerde buna eklenirse çok daha büyük rakamlar çıkıyor karşımıza. AKP çok hamaset yapıyor ama icraat Sıfır. Sorunları çözme yerine çürümeye bırakarak kangrene dönüştürüyor. Bir kez daha kanmayalım !!!!

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