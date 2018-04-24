Şırnak'ta patlama! Şehit haberi var

Kenan 24 Nisan 2018 11:26 AKP 2002'de iktidara geldiğinde PKK'lı sayısı sınırlı ve binlerle ifade ediliyordu. Eylemler, çatışmalar, Ölümler durmuştu. Bugün ise sayıları on binlerle, eğer Suriye'dekilerde buna eklenirse çok daha büyük rakamlar çıkıyor karşımıza. AKP çok hamaset yapıyor ama icraat Sıfır. Sorunları çözme yerine çürümeye bırakarak kangrene dönüştürüyor. Bir kez daha kanmayalım !!!!