Şırnak'ta korkunç kaza! 9 kişi öldü 28 yaralı var

ŞIRNAK'tan korkunç bir kaza haberi geldi. Şırnak'ın Silopi ilçesinden Irak'a giden bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.

İstanbul'dan Irak'ın Erbil kentine yolcu taşıyan, sürücüsünün adı öğrenilemeyen Irak plakalı yolcu otobüsü, Habur-Silopi arasındaki çevre yolunun 6'ncı kilometresinde bugün sabah saat 07.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle, şarampole yuvarlandı.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ: Kaza haberinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, biri hastanede olmak üzere 3'ü çocuk, 9 kişi öldü, 2'si ağır 28 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Devrilen otobüsün altında kalan yaralıların çıkarılması için itfaiye ve jandarma ekipleri büyük çaba harcadı. Jandarma ve polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, kurtarma çalışmaları nedeniyle, karayolu trafiğe kapatıldı.

Kazada sağ kurtulanlara bölgeye giden askerler yardımcı oldu. Yaralılar, ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

IRAK'TAKİ SAVAŞTAN KAÇARAK TÜRKİYE'YE SIĞINAN IRAKLI TÜRKMEN YOLCULAR

Otobüsteki yolcuların, Irak'taki iç karışıklıktan kaçarak önce Suriye'ye, ardından da Türkiye'ye sığınan ve ülkelerine dönmeye çalışan Iraklı Türkmenler olduğu tespit edildi.

Bu arada, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş da kazayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Silopi'ye gitti.

ÖLENLERİN YAKINLARINI GÜVENLİK GÜÇLERİ TESELLİ ETTİ

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan ve yakınlarını kaybedenleri güvenlik güçleri teselli etmeye çalıştı.