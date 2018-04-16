Şırnak'ta hain saldırı: 3 asker şehit!

Edinilen bilgiye göre, Bestler Dereler bölgesinde konuşlandırılan Kuyu Tepe Üs bölgesine PKK’lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 3 asker şehit olurken, 1 asker ise yaralandı. Askerlerin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Şırnak’ın Bestler-Dereler bölgesinde bulunan Kuyutepe üs bölgesine sabah saatlerinde bir grup terör örgütü PKK mensubunun düzenlediği ve 3 askerin şehit olduğu, 1 askerin de yaralandığı saldırının ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Hava destekli operasyonda, kaçan teröristlerin geçiş güzergahları Atak helikopterlerle ateş altına alındı, bölgeye skorsky helikopterler ve zırhlı Kirpi araçlarıyla da çok sayıda asker sevk edildi.

TSK'DAN AÇIKLAMA

16 Nisan 2018 tarihinde Şırnak/Şenoba Kuyu Tepe Üs Bölgesine, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.