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Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirdi

Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirdi

Şırnak'ta İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından tespit edilen teröristlere yönelik hava destekli operasyon başlatıldı. Bölgede yürütülen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 20:21 - Güncelleme: 07-08-2018 20:21

ŞIRNAK'ta İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından tespit edilen 5 terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre Şırnak'ın Gabar mevkiinde 7 Ağustos 2018 saat 17.25 sıralarında İHA ile 5 terörist tespit edildi. Bölgeye hava desteği ile yapılan operasyonda tespit edilen 5 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi. Bölgede geniş kapsamlı operasyonların devam ettiği belirtildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 07 Ağustos 2018 20:58 İHA tesbit ettikten sonra savaş uçakları gidip vuruyor. SİHA'lar nerede?

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