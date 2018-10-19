  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Şırnak'ta 19 FETÖ'cü askerden 10'u itirafçı oldu

Şırnak'ta 19 FETÖ'cü askerden 10'u itirafçı oldu

Şırnak'ta düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 19 askerden 10'u itirafçı oldu. İtirafçı olan askerler adli kontrol talebi ile serbest kalırken, gözaltındaki askerlerden 8'i tutuklandı biri ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 19-10-2018 21:55 - Güncelleme: 19-10-2018 21:55

ŞIRNAK'ta, geçtiğimiz günlerde FETÖ/PDY terör örgütü imamlarınca ankesörlü telefon hatlarından aranan askerlere yönelik düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 19 askerden 10'u itirafçı oldu.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY terör örgütü mahrem imamlarınca ankesörlü sabit telefon hatlarından sık sık aranan askerlere yönelik geçtiğimiz günlerde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 14 astsubay ve 3 uzman çavuş olmak üzere 19 askeri personel, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan sanıklardan 10'u itirafçı olmak istediğini beyan etti. Bunun üzerine 10 asker, adli kontrol talebi ile serbest bırakılırken, 9 şüpheli ise tutuklama talebiyle Şırnak Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Burada ifade veren sanıklardan biri daha adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 8 şüpheli ise tutuklandı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Şırnak'ta 19 FETÖ'cü askerden 10'u itirafçı oldu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro