Şırnak'ta 16 gözaltı! 3'ü Fransız...

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık edenlere yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında 3 Fransız'ın da bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya kuryelik ve iş birlikçilik yapanların yakalanması amacıyla Kovankaya köyünde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, biri kadın 3 Fransız uyruklunun da aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 14'ünün erkek, 2'sinin kadın olduğu öğrenilirken, zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.