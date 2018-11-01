Şırnak Üniversitesi Daire Başkanı Mehmet Emin Korkmaz görevden uzaklaştırıldı

Sosyal medya hesabında Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen ve hakkında soruşturma başlatılan Şırnak Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Emin Korkmaz, görevinden uzaklaştırıldı.



ŞÜ'den yapılan açıklamada, bazı basın organlarında Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla ilgili çıkan haber üzerine Korkmaz hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili kararı uyarınca soruşturma açılmasına ve soruşturmanın selameti açısından 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137. maddesinin 1. fıkrası gereğince 31 Ekim 2018 tarihinden itibaren hakkında görevden uzaklaştırma ihtiyati tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.