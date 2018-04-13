Sirkeci metro istasyonundaki o an

18 yaşındaki Baha Güzeycan, önceki gün Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda metro tam istasyona girerken raylara düştü. Güzeycan olay yerinde hayatını kaybederken vatandaşların ihbarı üzerine istasyona polis ve sağlık ekipleri sevk geldi. Olay nedeniyle seferler Kazlıçeşme istikametinde durduruldu.Soruşturma kapsamında gencin, raylara düştüğü sırada tesadüfen çekim yapan bir kadının bilgisine de başvuruldu. Yapılan incelemelerin ardından Güzeycan'ın trenin önüne düşmediği çantasını bıraktıktan sonra atladığı ortaya çıktı.

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