Sirkeci metro istasyonundaki o an! Ölüme böyle atlamış

18 yaşındaki Baha Güzeycan, önceki gün Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda metro tam istasyona girerken raylara düştü. Baha Güzeycan olay yerinde hayatını kaybederken vatandaşların ihbarı üzerine istasyona polis ve sağlık ekipleri sevk geldi. Olay nedeniyle seferler Kazlıçeşme istikametinde durduruldu. Soruşturma kapsamında gencin, raylara düştüğü sırada tesadüfen çekim yapan bir kadının bilgisine de başvuruldu. Yapılan incelemelerin ardından Güzeycan'ın trenin önüne düşmediği çantasını bıraktıktan sonra atladığı ortaya çıktı.

İNTİHAR ÇIKTI

Olayın olduğu ilk gün Baha Güzeycan'ın trenin önüne itilmiş olabileceği ihtimali vardı. Ancak ortaya çıkan görüntüler Baha Güzeycan'ın intihar ettiğini belgeledi. Genç adam görüntülerde trenin önüne atlamakta hiç tereddüt göstermiyor. Öncesinde de bunu yapacağına dair bir emare görülmüyor.