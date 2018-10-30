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Şirinevler'deki saldırının sırrı çözüldü dizi oyuncusunu öldürmüş

Şirinevler'deki saldırının sırrı çözüldü dizi oyuncusunu öldürmüş

ŞİRİNEVLER'de dün akşam işlenen cinayetin intikam cinayeti olduğu ortaya çıktı. Aracında silahlı saldırıda hayatını kaybeden Emre Solan'ın 2013 yılında oyuncu ve model Halit Arslan'ı bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 14:54 - Güncelleme: 30-10-2018 14:54

İstanbul Şirinevler mevkiinde trafikte seyreden bir otomobilden sıkılan tek kurşunla hayatını kaybeden Emre Solan cinayetiyle ilgili sır perdesi aralandı. Zanlının 2013 yılında Esenyurt'ta Emre Solan tarafından öldürülen oyuncu model Halit Arslan'ın kardeşi olduğu öğrenildi. Zanlı yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay gece saatlerinde Şirinevler D-100 yanyol üzerinde meydana gelmişti. Emre Solan'ın aracının yanına yaklaşan bir kişi tarafından pompalı tüfekle başından vurarak öldürüldü.

ÖLEN EMRE SOLAN, 5 YIL ÖNCE HALİT ARSLAN'I ÖLDÜRMÜŞ
Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince saldırgan  kısa sürede yakalandı.

Katil zanlısı Mehmet Ali Arslan'ın mankenlik ve oyunculuk yapan abisi Halit Arslan'ın 2013 yılında Emre Solan tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

SOLAN, BİR SÜRE ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ
Solan'ın bir süre önce cezaevinden çıktığı kaydedildi. Mehmet Ali Arslan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor. 

2013'te bıçaklanarak öldürülen dizi oyuncusu ve model Halit Arslan

Emre Solan otobüs durağı önünde silahlı saldırı sonucu otomobilde hayatını kaybetmişti

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Kaynak : DHA

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