Siri, ‘Anne’ dediğinizde küfür etmeye başlıyor!

Siri Apple’ın yapay zeka anlamındaki en büyük kozu. Öyle ki Google’ın Google Assistant’ı hariç kendisine yakınlaşabilen bir sanal akıllı telefon asistanı şimdilik yok. Gün içindeki birçok görevi başarıyla yerine getirebilen Siri, bir görevi(!) daha başarıyla yerine getiriyor: Küfür etmeyi!

SİRİ İPHONE KULLANICISININ ANNESİNE KÜFÜR ETTİ Siri’deki küfrü bir Reddit kullanıcısı fark etti. Kullanıcı Siri'ye "Defie mother" yani "Anneyi tanımla" komutunu verdi. Siri ise kullanıcının komutunu ‘hay hay’ diyerek kabul etti ve annenin klasikleşen tanımını okumaya başladı. Buraya kadar her şey normaldi. Ancak kullanıcı Siri’den annenin ikinci tanımını okumasını istediğinde Siri “mther fcker" kelimesinin anlamını okumaya başladı. Reddit kullanıcısı Siri’nin bu hareketi karşısında şaşırıp kaldı.