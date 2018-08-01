Sırbistan'da müthiş uyuşturucu operasyonu

Sırbistan Sınır Polisi tarafından yapılan operasyonda, Hırvatistan plakalı kamyona gizlenmiş 316 kilogram ağırlığında 292 paket esrar bulundu.

Polis ekipleri, Sırbistan plakalı diğer kamyonda ise toplam 274 kilogram ağırlığında 253 paket esrara el koydu. Operasyon sırasında yakalanan sürücüler, uyuşturucu ticareti yaptıkları şüphesiyle yetkili savcılığa sevk edildi.