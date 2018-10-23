Sıra PKK'lı işadamlarına operasyonda! Pasaportlarına tahdit konuldu...

Bölgede ‘terör örgütü bağlantıları’ iddiası ile muhtarlar ve köy korucularının görevden alınmasının ardından iş adamlarına yönelik bir operasyon elinin kulağında olduğu iddia edildi. Çoğu Batı illerinde yaşayan ve PKK'ya finansal destek sağlayan işadamlarının tespit edildiği ve pasaportlarına tahdit konulduğu belirtiliyor.

Yeni Şafak’ın haberine göre, İçişleri Bakanlığı bu defa terör örgütüne finansman sağlayan iş adamlarını hedefine koydu. Örgütün en büyük gelir kaynakları arasında bulunan uyuşturucu ticaretinin önünü kesen bakanlık, örgüte para aktaran firmaların peşine düştü.

MİT VE EMNİYETTEN RAPOR İSTENDİ... Terör örgütünü bitirmek için harekete geçen bakanlık, MİT ve Emniyet İstihbarattan terör örgütü PKK’ya para aktaran iş adamları ve şirketler hakkında rapor istedi. Yapılan çalışmalar sonucu, çoğunluğu batı illerinde olmak üzere yüzlerce iş adamının terör örgütünü finanse ettiği tespit edildi.

İŞTE RAPORLARA YANSIYANLAR... İş adamlarının örgütün sözde üst yönetiminden aldıkları talimatla, PKK’nın her yıl milyarlarca lira gelir elde ettiği uyuşturucu ticaretine lojistik destek verdiği de istihbarat raporlarına yansıdı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki iş adamlarının ise, örgütün izni ile kaçak akaryakıt sattığı, elde ettiği geliri ise PKK’lı korucu ve muhtarlar aracılığı ile dağ kadrosuna ilettiği ortaya çıkarıldı.

ÖRGÜTE LOJİSTİK DESTEK... PKK’lı iş adamlarının örgüte sadece finans desteği değil, lojistik anlamında da ciddi destek verdiği belirlendi. Örgütün yürüttüğü kaçakçılık faaliyetlerine doğrudan destek veren iş adamlarının, zor durumda olan teröristlerin nakliyesini de gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Kırsalda yaralanan teröristlerin bakım ve tedavi masraflarını üstlenen iş adamlarının muhtarlar ve korucular ile irtibatlı bir şekilde hareket ettiği öne sürüldü.

PASAPORTLARINA TAHDİT KONULDU... Operasyon için hazırlıklarını tamamlayan İçişleri bakanlığının yurt dışına çıkma ihtimali olan iş adamlarını yakın takibe aldığı ve pasaportlarına tehdit koydurduğu öne sürüldü. Operasyon hazırlıklarının son aşamasına gelen bakanlığın büyük bir operasyona imza atması bekleniyor.

MİLYARLARCA DOLAR AKTARDILAR... Terör örgütü PKK’ya yıllık milyarlarca dolar para aktardığı tespit edilen iş adamlarının seçim dönemlerinde de örgütün siyasi uzantısı HDP’yi finanse ettiği tespit edildi. Daha önceden Kuzey Irak’ta inşaat yatırımları yapan ve elde ettikleri paraları Barzani üzerinden PKK’ya aktaran bazı şirketlerin Kuzey Irak’taki siyasi karışıklıktan kaçarak Türkiye’de yeni iş sahası kurduğu tespit edildi.

YURTDIŞI BAĞLANTILARINI ÖRGÜT SAĞLIYOR... Bakanlığın mercek altına aldığı bu firmaların akaryakıt sektörüne girdiği ve kaçak yollarla Türkiye’ye getirdiği akaryakıtı fahiş fiyata satarak terör örgütünü finanse ettiği belirlendi. İstihbarat raporlarına yansıyan bilgilerde, uluslararası çapta ticaret yapan bazı firmaların yurt dışı bağlantılarını örgüt elemanları üzerinden kurduğu da yansıdı. Örgütün yasadışı yollarla elde etiği parayı da özellikle Almanya, Belçika, Avusturya ve İsviçre’deki bankalara aktardığı belirlendi.