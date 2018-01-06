Sinyaller önceden verilmişti Altan Gördüm ve Vahide Perçin'den flaş karar

Vahide Perçin, geçen yıllarda ayrıldığı eşi hakkında ''Ayrılsak da beraberiz.'' diyerek bu birlikteliğin tekrar aynı çatı altında olacağının sinyallerini vermişti. Altan Gördüm de kızlarının ısrarıyla bir süre önce Vahide Perçin'in evine taşındı. Yine kızları Alize'nin ısrarıyla Altan Gördüm ve Vahide Perçin çifti yeniden nikah masasına oturma kararı aldı. Altan Gördüm ve Vahide Perçin, İstanbul'un en prestijli yerleşim yerlerinden olan Kemer Country'de kütük ev bakarak nikahtan sonra oturma planları yapıyor.

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NEDEN BOŞANMIŞLARDI? Altan Gördüm'ün, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Vahide Perçin rol aldığı Adını Feriha Koydum dizisindeyken kansere yakalanmış ve tedavi görerek eski sağlığına kavuşmuştu. Vahide Perçin, eski eşi Altan Gördüm'den tedavi sürecinde yanında olmadığı gerekçesiyle ayrılık kararı almış ve çift 2012'de boşanmıştı. Twitter

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Öte yandan ünlü oyuncu Altan Gördüm, geçtiğimiz aylarda Etiler trafiğinde genç bir kızla görüntülenmişti. İkili, muhabirleri fark edince arabanın güneşliklerini indirerek yüzlerini saklamaya çalışmıştı. Gördüm, trafik açılınca gaza basmış ve oradan hızla uzaklaşmıştı. Twitter

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