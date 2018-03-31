Sinsice avına yaklaştı! Kan kokusunu alınca saldırdılar

Namibya'nın Etosha Ulusal Parkı'nda, avını korumaya çalışan dişi bir aslan ve sırtlanlar karşı karşıya gelince tam bir kıyamet koptu.

Sinsice avına yaklaştı! Kan kokusunu alınca saldırdılar

Namibya'nın Etosha Ulusal Parkı'nda, avını korumaya çalışan dişi bir aslan ve sırtlanlar karşı karşıya gelince tam bir kıyamet koptu. Bu kareler, fotoğrafçı Ningyu Pao tarafından çekildi ve Pao bu anları şöyle anlattı: "Dört dişi aslan öldürdükleri kuduyu yiyordu; fakat kan kokusu sırtlanları çekti... Tek başına kalan aslan 4 sırtlan tarafından etrafı sarılınca daha fazla direnemedi ve avını onlara teslim etmek zorunda kaldı.

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Sinsice avına yaklaştı! Kan kokusunu alınca saldırdılar

"Bu fotoğraflar Zambiya'nın Luangwa Ulusal Parkı'nda Peter Geraerdts tarafından çekildi. Büyük bir sabırla avını bekleyen leopar, doğru zamanda saklandığı ağaçtan erkek impalanın üzerine atlıyor. Farkedilmemek için büyük bir çaba harcayan leopar, nihayet amacına ulaşıyor ve impala kaçmadan onu yakalıyor.Leopar, impalayı yakaladıktan sonra onu öldürmesi yalnızca 10 saniyesini alıyor.

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Sinsice avına yaklaştı! Kan kokusunu alınca saldırdılar

Ve o anlar Peter Geraerdts kamerasına işte böyle yansıyor.3 metrelik bir piton palmiye ağacında yakaladığı keseli sıçanı yukarı çekmeye çalışıyor.

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Sinsice avına yaklaştı! Kan kokusunu alınca saldırdılar

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