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Sinop’ta 2 genç yataklarında ölü bulundu

Sinop’ta 2 genç yataklarında ölü bulundu

SİNOP’un Boyabat ilçesinde, 2 genç, farklı mahallelerdeki evlerinde yataklarında ölü bulundu. İkilinin kişisel eşyaları arasında sentetik uyuşturucu bonzai bulundu.

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Eklenme Tarihi: 14-04-2018 15:39 - Güncelleme: 14-04-2018 15:23

Sinop’ta 2 arkadaş yataklarında ölü bulundu. Olay, bu sabah saatlerinde Sinop'un Boyabat ilçesi Yıldız ve Karacaören mahallelerinde meydana geldi. Karacaören Mahallesi'nde oturan Gökhan Öztürk (25) ile Yıldız Mahallesi'nde ikamet eden İbrahim Çetinkaya (23) bu sabah uyanmayınca aileleri odalarına girdi.

Çocuklarının hareketsiz bir halde yattığını fark eden aileler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk müdahalede her iki gencin de öldüğü tespit edildi. Polis, 2 gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Yapılan incelemelerde İbrahim Çetinkaya ile Gökhan Öztürk'ün kişisel eşyaları arasında sentetik uyuşturucu bonzai bulundu.

Polis tarafından gözaltına alınan Y.G.'nin olayla ilgili bir şey hatırlamadığını söylediği öğrenilirken, soruşturma sürüyor.

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Kaynak : DHA

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