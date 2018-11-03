Sınırsız yiyebileceğiniz zayıflatıcı yiyecekler

Karnabahar Karnabahar aslında bir çiçek cinsi olduğu için, bol bol fosfor, vitamin, cinsiyet hormonu, bol E vitamini ve protein içerir. Yalnızca 25 kalori içeren karnabahar zayıflatıcı etkisinin yanı sıra özellikle C ve K vitaminleri açısından zengindir. Faydalarından maksimum seviyede yararlanmak için çiğ tüketilmesi önerilmektedir.
Lahana Bir porsiyonunda yalnızca 32 kaloriye sahip lahana, içerdiği yüksek iyot sayesinde zihinsel fonksiyonlarınızı düzenlemekle birlikte kilo kontrolüne yardımcı olur. Zayıflatıcı yiyecekler arasında faydası en yüksek olanlardan biridir.
Yumurta beyazı Yalnızca 17 kalori içeren yumurta akını çok miktarda diyetinize ekleyebilirsiniz. Bu sizi hem uzun süre tok tutar hem de zayıflatıcı etkiye sahiptir. Yumurta beyazlarını biraz domates ile birleştirip kendinize son derece sağlıklı bir omlet hazırlayabilirsiniz.
Greyfurt Greyfurt kan içerdiği yüksek C vitamininin yanı sıra aynı zamanda mükemmel bir şekeri düzenleyici. Her bir tanesi ortalama 50 kalori içeren greyfurt zayıflatıcı etkisiyle diyet denince ilk akla gelen meyvelerden.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER