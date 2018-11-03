Sınırsız yiyebileceğiniz zayıflatıcı yiyecekler

Yumurta beyazı Yalnızca 17 kalori içeren yumurta akını çok miktarda diyetinize ekleyebilirsiniz. Bu sizi hem uzun süre tok tutar hem de zayıflatıcı etkiye sahiptir. Yumurta beyazlarını biraz domates ile birleştirip kendinize son derece sağlıklı bir omlet hazırlayabilirsiniz.