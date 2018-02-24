Sınırları zorladı! Yasmin Erbil jakuzili fotoğrafını paylaştı

Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı seksi pozlarıyla gündem olan şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, yine çok konuşulacak bir fotoğraf paylaştı. Nergis Kumbasar ile Mehmet Ali Erbil'in birlikteliğinden olan kızları Yasmin Erbil, Kartalkaya'ya tatile gitti. Hemen hemen her anını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isim, yine çok konuşulacak fotoğraflara imza attı.