Sınırları zorladı! Yasmin Erbil jakuzili fotoğrafını paylaştı

Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı seksi pozlarıyla gündem olan şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, yine çok konuşulacak bir fotoğraf paylaştı. Nergis Kumbasar ile Mehmet Ali Erbil'in birlikteliğinden olan kızları Yasmin Erbil, Kartalkaya'ya tatile gitti. Hemen hemen her anını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isim, yine çok konuşulacak fotoğraflara imza attı.
Kırmızı bikinisiyle jakuziye girip kar manzarasına karşı poz veren Yasmin Erbil, Instagram'dan bu fotoğrafı paylaştı. Yasmin'in jakuzili fotoğrafı büyük ilgi gördü. Fotoğrafın altına yüzlerce yorum yazıldı. Daha önce de cesur pozlarıyla adından söz ettiren Yasmin Erbil'i babası Mehmet Ali Erbil'in paylaşımları konusunda uyardığı iddia edilmişti.
Hatta Yasmin Erbil, başka bir fotoğraf paylaşıp ''Sisli hava çılgınlığı'' notunu düştü.
İşte Yasmin Erbil'in çok konuşulan jakuzuli fotoğrafı...
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