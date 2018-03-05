  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Sınırı geçen Yunan askerlerle ilgili flaş gelişme

Sınırı geçen Yunan askerlerle ilgili flaş gelişme

Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanan Yunanistan ordusuna mensup iki askerin tutukluluklarına avukatlarınca yapılan itiraz reddedildi. Bekir Bozdağ, konuyla alakalı yaptığı açıklamada, ''Bu askerler, askeri yasak bölgelere girme ve askeri casusluk suçlarından adli soruşturmaya tabi tutulmuştur. Bir siyasi takas söz konusu değildir.'' dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 05-03-2018 16:39 - Güncelleme: 05-03-2018 16:39

Yunan ordusu askerlerinin avukatları Hakan Yalçıntuğ ve Selin Özel, Edirne Adliyesi'ne giderek Edirne 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis'in tutukluluklarına itiraz ile tahliye taleplerini içeren dilekçelerini sundu.

AİLELER ADLİYEYE GELDİ
Bu arada tutuklu askerlerin aileleri de adliyeye geldi. Yunanistan'ın Edirne Konsolosu Sotiria Theocharidi ve aileler, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran ile görüştü. Görüş izni çıkan aileler, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gitti.

İTİARZ REDDEDİLDİ
Sulh Ceza Hakimliği'nce yapılan incelemenin ardından iki askerin kalıcı ikametgahlarının olmaması ve elde edilen dijital verilerin incelenme sonucunun beklenilmesi nedeniyle itiraz reddedilerek, askerlerin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

BOZDAĞ: YUNAN ASKERLER İÇİN BİR TAKAS SÖZ KONUSU DEĞİLDİR
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, konuyla alakalı yaptığı açıklamada, ''Bu askerler, askeri yasak bölgelere girme ve askeri casusluk suçlarından adli soruşturmaya tabi tutulmuştur. Bir siyasi takas söz konusu değildir. Tutuklanan 2 yunan askeriyle FETÖ'cü hainlerin takas söz konusu değildir.'' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?
Edirne'de geçen hafta sonu 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut kartalları" adlı sınır birliği ekipleri, devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay çavuş rütbelerindeki 2 askeri, askeri yasak bölgede yakalamıştı. Tüfeklerine el konulan askerler, Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmişti. 

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye çıkarılan iki asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Hakimlik, teğmen Aggelos Mitretodis ile çavuş Dimitros Kouklatzis'in askeri yasak bölgeye girmek suçundan tutuklanmasına karar vermişti.

İki askerin ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürdükleri öğrenilmişti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Sınırı geçen Yunan askerlerle ilgili flaş gelişme haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR12 YORUM

  • bir basit vatandaş 05 Mart 2018 18:32 Çokbilmiş Reyiz RT Erdoğan kısa bir süre önce Tutuklanan ABD li Papaz için, verin sizdeki Fethullah Güleni, alın Papazınızı diye, Ver papazı, al Papazı diye açık, açık söylemişti. Bunlar al onu ver bunu olaylarına çok alışkınlardır. Yalnız arada üş sefer Hakkını helal et diye söylerler ve olay Helal olur biter.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro