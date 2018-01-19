Sınırda son durum! Ellerinde Türk bayrağı ve tekbirlerle geldiler

Sınırda son durum! Ellerinde Türk bayrağı ve tekbirlerle geldiler

Afrin’in terör örgütü PYD’den arındırılmasına yönelik olası Türkiye operasyonuyla ismi sıkça konuşulan Kilis’in karşısında bulunan Suriye’nin Özgür Suriye Ordusu denetimindeki Azez kentinde hareketlilik yaşanıyor. Fırat Kalkanı Harekatı ile Cerablus ve El Bab ile birlikte terör unsurlarından arındırılarak güvenli hale getirilen Azez’de bulunan ÖSO bileşeni gruplar, kente 14 kilometre uzaklıktaki Afrin sınırında oluşturulan ağır silahların konuşlandırıldığı siperlerde eli tetikte nöbet tutuyor. Türkiye'nin olası operasyonuyla gündeme gelen Suriye’nin Afrin kentiyle sınır komşusu olan Azez’e, harekatta görev alması beklenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) asker takviyesi yaptı. Azez’e, üzerinde uçaksavar monte edilmiş olan kamyonetlerle ellerinde Türk bayrakları ile gelen ÖSO güçleri, tekbirler eşliğinde Afrin sınırındaki mevzilerde görevlendirildi. Öte yandan yaşananların ardından Azez’e yönelik hem PYD hem de DEAŞ saldırılarına karşı önlemler de en üst seviyeye çıkarıldı.

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Sınırda son durum! Ellerinde Türk bayrağı ve tekbirlerle geldiler

Türkiye, geçen 24 Ağustos 2106’da, sınır güvenliğinin sağlanması ve terör örgütü DEAŞ tehdidinin ortadan kaldırılması amacıyla başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı ile Azez ile Cerablus arasındaki bölgeyi güvenli hale getirdi. Gaziantep’in Karkamış ile Kilis arasındaki hattın terör unsurlarından arındırılmasıyla terör örgütü PYD’nin Cezire ile Afrin arasındaki kantonları birleştirme hayali de sonlandırılmış oldu.

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Sınırda son durum! Ellerinde Türk bayrağı ve tekbirlerle geldiler

Fırat Kalkanı Harekatı ile Fırat nehrinin batısında sadece Afrin’de kontrolü elinde bulunduran PYD’nin, hem ÖSO denetimindeki Azez hem de Türkiye sınırında güvenlik için tehdit oluşturması ile buraya da bir askeri harekat yapılması gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın buraya yönelik askeri harekat sinyali vermesi ve Fırat Kalkanı Harekatı’nda olduğu gibi ÖSO güçleri ile hareket edileceğini açıklamasının ardından Azez’de de hareketlilik başladı.

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Sınırda son durum! Ellerinde Türk bayrağı ve tekbirlerle geldiler

ÖSO güçleri bu gelişme sonrası Azez ile Afrin arasındaki sınır hattında siperler oluşturarak olası saldırılara karşı teyakkuz durumuna geçti. Ağır silahlar ile sınır hattına konuşlanan ÖSO güçleri, Afrin yönünden PYD’li teröristlerin sıkça yaptığı saldırı ve taciz ateşlerine anında karşılık vererek püskürtüyor. ÖSO güçleri aynı zamanda Afrin karayolunda da PYD’li teröristlerin olası bomba yüklü araçlarla yapabileceği saldırıları önlemek için kontrol noktaları oluşturdu.

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