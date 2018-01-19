Sınırda son durum! Ellerinde Türk bayrağı ve tekbirlerle geldiler

Fırat Kalkanı Harekatı ile Fırat nehrinin batısında sadece Afrin’de kontrolü elinde bulunduran PYD’nin, hem ÖSO denetimindeki Azez hem de Türkiye sınırında güvenlik için tehdit oluşturması ile buraya da bir askeri harekat yapılması gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın buraya yönelik askeri harekat sinyali vermesi ve Fırat Kalkanı Harekatı’nda olduğu gibi ÖSO güçleri ile hareket edileceğini açıklamasının ardından Azez’de de hareketlilik başladı.

