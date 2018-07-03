Sınırda dikkat çeken hareketlilik: Peş peşe gittiler!

ŞANLIURFA'dan yola çıkan yaklaşık 50 araçlık askeri konvoy sınıra doğru hareket etti.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından yola çıkan ve aralarında zırhlı araç, personel taşıyıcılar ve lojistik araçların da bulunduğu yaklaşık 50 araçlık askeri konvoy sınır hattına doğru hareket etti. Askeri konvoydaki araçların Suriye sınırında bulunan doğu illerine gittikleri öğrenildi. Twitter

Facebook

Google Plus

1 6

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından yola çıkan ve aralarında zırhlı araç, personel taşıyıcılar ve lojistik araçların da bulunduğu yaklaşık 50 araçlık askeri konvoy sınır hattına doğru hareket etti. Askeri konvoydaki araçların Suriye sınırında bulunan doğu illerine gittikleri öğrenildi. Twitter

Facebook

Google Plus

2 6

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından yola çıkan ve aralarında zırhlı araç, personel taşıyıcılar ve lojistik araçların da bulunduğu yaklaşık 50 araçlık askeri konvoy sınır hattına doğru hareket etti. Askeri konvoydaki araçların Suriye sınırında bulunan doğu illerine gittikleri öğrenildi. Twitter

Facebook

Google Plus

3 6