Sınıra tank sevkıyatı devam ediyor!

Askeri personel tarafından tırlardan indirilen tanklar, sınır birliklerine sevk edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gün içerisinde gerçekleştirilen hava harekatıyla PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 25 hedefin imha edildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere TSK tarafından 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'den itibaren Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığı hatırlatıldı.