Sinir krizi geçiren kadın polise zor anlar yaşattı

Olay saat 09.00 sıralarında Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde meydana geldi. Çağlayan Deresi içinde bir kadının bıçakla kendine zarar verdiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, ismi öğrenilemeyen kadını dereden çıkarmak için itfaiyeden yardım istedi.

Merdiven yardımıyla dereye inen polis ve itfaiye ekipleri, kadını yukarı çıkarmak istedi. Bu sırada kadın, elindeki bıçak ile polis ve itfaiye ekiplerine saldırdı. Kısa bir süre şaşkınlık yaşayan ekipler koşarak menfezden çıktı. Polis ve itfaiye ekipleri uzun süre kadın ile anlaşmaya çalışıp sakinleştirmeye çalıştı.

Yaklaşık 45 dakikalık uğraş sonucu kadın ikna edilip dereden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın ambulansa bindirilmek istendi. Ancak kadın bu kez de ambulansa binmemek için direndi. Güçlükle ambulansa konulan kadın Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.