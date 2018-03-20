Sınır karakoluna saldırı! 23 terörist öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığı, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki hudut karakoluna saldıran PKK'lılardan 23'ünün öldürüldüğünü açıkladı... Son dakika açıklamasında çarpıcı ayrıntılar yer aldı... İşte o açıklamadan satır başları...
23 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ: Şanlıurfa Ceylanpınar'da, 1/1/3’üncü Hudut Alay Komutanlığı Şehit Er Adem Döğüşen Hudut Karakol Komutanlığına PKK/PYD-YPG mensubu teröristlerce silahlı ve roketli saldırıda bulunulmuş, meşru müdafa kapsamında yapılan atışlar neticesinde 23 PKK/PYD-YPG mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir.
KUZEY IRAK'TA CEPHANELİK: Irak kuzeyi/Kani Rash bölgesinde, icra edilen operasyonda 494 adet Doçka Mühimmatı (23 mm) ve bir adet jeneratör ele geçirilmiştir.
BİR TERÖRİST TESLİM OLDU: Mardin/Nusaybin’de, Suriye barınma alanlarından kaçan PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu bir terörist teslim olmuştur.
- Mardin/Dargeçit’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen sığınak içerisinde bir adet Zagros Keskin Nişancı Tüfeği, dört adet Kalaşnikof piyade tüfeği ile muhtelif yaşam ve gıda malzemesi ele geçirilmiştir.
- Şırnak/Beytüşşebap’da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir.
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