Sınır Kapısı'ndan Azez bölgesine askeri araç sevkiyatı yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında çeşitli birliklerden sevk edilen, çoğunlukla zırhlı personel taşıyıcılarının (ZPT) bulunduğu tırlar, akşam saatlerinde Kilis'e ulaştı.

Kent merkezinden eskort eşliğinde Öncüpınar Sınır Kapısı'na yönlendirilen ve 10'un üzerinde tırdan oluşan askeri araçlar, Halep'in Azez ilçesine yönlendirildi.

Bu arada Afrin'deki terör örgütü mensuplarının Kilis-İslahiye-Hatay hattındaki bazı bölgelerden zaman zaman taciz ateşi açtığı, sınırda konuşlu TSK unsurlarının da misliyle karşılık verdiği görüldü.

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