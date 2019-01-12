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Sınır hattında kritik toplantı

Sınır hattında kritik toplantı

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar ve MİT Başkanı Fidan sınır hattında bir araya geldi. Akar, "İdlib'de Soçi mütabakatı doğrultusunda ateşkesin devamı için her türlü gayret gösteriliyor" dedi.

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Eklenme Tarihi: 12-01-2019 10:25 - Güncelleme: 12-01-2019 10:25

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar ve MİT Başkanı Fidan sınır hattında bir araya geldi. Akar, Fidan ve komutanların toplantısında, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerle İdlib’de ateşkesin devamına yönelik çalışmalar ele alındı.

Hangi konular görüşüldü
Toplantıda Soçi mutabakatı kapsamında İdlib'deki durum, ateşkesin devamı yönündeki çalışmalar, bölgede istikrar için yapılması gerekenler görüşüldü.

Akar: Her türlü gayret gösteriliyor
Akar, "Soçi mutabakatı kapsamında ateşkes ve istikrarın devamı için her türlü gayret gösteriliyor. Rusya ile bu konuda yakın iş birliğimiz sürüyor." açıklamasını yaptı. 

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • gerçekçi 12 Ocak 2019 10:45 surarım o tolantıda kürt kardeşlerininde haSASİYETLERİNİDE gürüştülermı yoksa bideha kürt fermanı hemde kürt olan mili istihbarat şefi hakan fidanında onayıylamı gürüştüler şüphe yok çünkü biz enkidonun turunlarıyız ihanet iliklerimize kadar işlemiş

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