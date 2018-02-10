Sınıftaki skandal görüntüler hakkında soruşturma başlatıldı

TEKİRDAĞ Çorlu’da Ahievran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerin cep telefonları ile kaydettiği görüntülerin basına yansımasının ardından idari soruşturma başlatıldı.

Öğrencilerin kaydettiği görüntülerde sınıfta ders anlatmaya çalışan bir öğretmen, öğrencileri tarafından alaya alınıyor. Öğretmen ders anlattığı esnada ayağa kalkan, öğretmenin kıyafeti ile alay eden, öğretmenin kulağına el hareketi yapan, tüm bunlarla da yetinmeyerek öğretmenini kucaklayan öğrenci, arkadaşları tarafından kahkahalarla izleniyor.

Yaşananları kaydeden öğrencilerin görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından okul yönetiminin öğrenci hakkında, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de görüntülerdeki öğretmen hakkında idari soruşturma başlattığı kaydedildi.

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