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Singapur'da Brunson zirvesi! İki ülkenin bakanları görüşecek

Singapur'da Brunson zirvesi! İki ülkenin bakanları görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li Mevkidaşı Mike Pompeo ile 3 Ağustos'ta Singapur'da görüşecek.

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Eklenme Tarihi: 30-07-2018 16:41 - Güncelleme: 30-07-2018 17:17

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Singapur’da 3 Ağustos'ta bir araya geleceği açıklandı. İkilinin casusluk suçlaması ile yargılanan ve ev hapsinde tutulan rahip Andrew Brunson konusunu görüşmesi bekleniyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • SELİM 30 Temmuz 2018 17:33 BİZİM İBLİS PAPAZIN ADINI ANAN YOK O NE OLACAK VERSENE ULAN AMERİKANYA GAVURU SENİN PAPAZ ELMAS BİZİMKİ PASLI TENEKEMİ KULLANIM SÜRESÜ BİTMEDİ BESBELLİ ......UN GAVURLARI

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KİMDİR ?
Mevlüt Çavuşoğlu
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

1968 Alanya doğumlu Mevlüt Çavuşoğlu, 64. Hükümet Avrupa Birliği Bakanı görevini yürütmektedir.  Özel H. Emin Paşa Lisesi’ni birincilikle tamamlayan Çavuşoğlu, 1988 yılında Ankara &Uum

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