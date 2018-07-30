Singapur'da Brunson zirvesi! İki ülkenin bakanları görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Singapur’da 3 Ağustos'ta bir araya geleceği açıklandı. İkilinin casusluk suçlaması ile yargılanan ve ev hapsinde tutulan rahip Andrew Brunson konusunu görüşmesi bekleniyor.