Singapur'da Brunson zirvesi! İki ülkenin bakanları görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Singapur’da 3 Ağustos'ta bir araya geleceği açıklandı. İkilinin casusluk suçlaması ile yargılanan ve ev hapsinde tutulan rahip Andrew Brunson konusunu görüşmesi bekleniyor.
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1968 Alanya doğumlu Mevlüt Çavuşoğlu, 64. Hükümet Avrupa Birliği Bakanı görevini yürütmektedir. Özel H. Emin Paşa Lisesi’ni birincilikle tamamlayan Çavuşoğlu, 1988 yılında Ankara &UumDEVAMI »
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